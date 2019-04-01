Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России

Промышленно-финансовая группа (ПФГ) «Сафмар» опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.

В «Сафмар» заявили, что информация о том, что Гуцериев якобы сбежал из России, опасаясь ареста является «откровенной ложью и провокацией».

В группе пообещали найти «заказчиков этой грязной травли», а также потребовали извинений перед Гуцериевым. В против ном случае группа «Сафмар» намерена отстаивать бизнес-интересы и деловую репутацию в суде, передает "Интерфакс".

Напомним, что сообщение об отъезде Гуцериева из России опубликовал телеграм-канал «Незыгарь». Также об этом рассказывал ведущий программы «Право знать» Дмитрий Куликов.

Ранее Михаил Гуцериев заявил, что намерен подать в суд на Запашного за клевету про проект с Cirque du Soleil.