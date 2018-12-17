Гуцериев подаст в суд на Запашного за клевету про проект с Cirque du Soleil

Владелец группы «Сафмар» миллиардер Михаил Гуцериев собирается подать в суд на гендиректора Большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного за клевету про проект с Cirque du Soleil.

«Когда я увидел, что он на уровне президента, известных, выдающихся людей страны, деятелей культуры, искусства при президенте, при замглаве администрации, при министре нагло, бессовестно врет, — я хочу поставить этого хама на место, — и я начал с ним вести борьбу. Борьбу, то есть общественности рассказать правду, как это все работает. А на него, конечно, я подам в суд, заставлю извиниться», — сказал он в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM», отметив, что будет подавать иск именно за клевету, а не о защите чести и достоинства.

Ранее Группа бизнесмена Михаила Гуцериева «Сафмар» обвинила директора Большого московского цирка Эдгара Запашного в распространении клеветы на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

Запашный тогда заявил, что Гуцериев взращивает на российской земле конкурента российским циркам из страны, вводящей санкции против России. В «Сафмаре» отметили, что не планируют инвестировать в развитие канадского цирка, а отношения «Сафмара» с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных.