Чистая прибыль КМИЗ за 2018 год выросла в два раза — до 45,3 млн рублей

Чистая прибыль АО «Казанский медико-инструментальный завод» по РСБУ в 2018 году составила 45,4 млн рублей против 22,7 млн рублей годом ранее.

При этом выручка завода за отчетный период равна 518,6 млн рублей. В 2017 году она составляла 423,5 млн рублей, говорится в бухгалтерской отчетности КМИЗ, размещенной на сайте раскрытия корпоративной информации.

Завод получил валовую прибыль по итогам прошлого года в размере 135,3 млн рублей, что почти на 30 млн больше, чем годом ранее.

Напомним, что в 2017 году чистая прибыль КМИЗ по РСБУ составила 22,6 млн рублей.