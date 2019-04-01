Из Казани в весенний призыв на службу в армию отправятся 660 человек

1 апреля в России стартовала весенняя призывная кампания, задание для Казани составляет 660 человек, сообщает корреспондент «Реального времени» с совещания в мэрии. Не менее четверти от общего количества призывников составят выпускники вузов.

Как отметил на совещании представитель Военного комиссариата Татарстана, самые активные призывники явились в военкоматы в начале года для отбора в элитные войсковые части — Кремлевский и Преображенский полки, на Балтийский флот и научные роты.

Всего в призывные комиссии этой весной подлежат вызову 4 532 человека, из них около 3 тысяч имеют отсрочку в связи с обучением в вузах, еще 800 человек — по другим основаниям.

Напомним, в России весной этого года призовут 135 тысяч россиян.