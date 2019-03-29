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Весной на военную службу призовут 135 тысяч россиян

16:30, 29.03.2019
Весной на военную службу призовут 135 тысяч россиян
Фото: mil.ru

Весной 2019 года на военную службу призовут 135 тыс. россиян. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Весенний призыв начинается с 1 апреля. Он будет проводиться в 83 субъектах Российской Федерации, за исключением Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, пишет «РИА Новости».

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил РФ счел нецелесообразным полный отказ от призыва на срочную службу в армию в ближайшем будущем.
Общество
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