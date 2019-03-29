Минстрой не собирается вводить льготы для компаний, проектирующих по BIM-технологиям

Фото: Гуландам Фаткуллина

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев заметил, что ведомство пока не намерено предоставлять льготы и субсидии компаниям, которые применяют в проектировании зданий технологии информационного моделирования (BIM-технологии), сообщает ТАСС.

Министр отметил, что никакой поддержки, никаких субсидий в этом плане пока не предусматривается.

Напомним, ранее сообщалось, что у граждан, которые владеют недвижимостью, появится возможность продавать ее без уплаты налога не через 5 лет, как сейчас, а через 3 года, сообщает «Российская газета». Но такое правило будет действовать только при условии, что это жилье единственное. Соответствующий законопроект разрабатывает Минфин.