В России сократится срок безналоговой продажи жилья

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У граждан, которые владеют недвижимостью, появится возможность продавать ее без уплаты налога не через 5 лет, как сейчас, а через 3 года, сообщает «Российская газета».

Но такое правило будет действовать только при условии, что это жилье единственное. Соответствующий законопроект разрабатывает Минфин.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2021 году выставленные на продажу банками проблемные квартиры с прописанными и проживающими в них жильцами могут составить 10% от общего объема предложения жилья на вторичном рынке Москвы. Такой прогноз сделали аналитики Century 21. На данный момент подобные предложения формируют 2% реализуемого вторичного жилья. Их возможный рост эксперты связывают с ипотечным бумом из-за снижения реальных доходов населения.