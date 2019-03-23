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В России сократится срок безналоговой продажи жилья

09:30, 23.03.2019
В России сократится срок безналоговой продажи жилья
Фото: Олег Тихонов

У граждан, которые владеют недвижимостью, появится возможность продавать ее без уплаты налога не через 5 лет, как сейчас, а через 3 года, сообщает «Российская газета».

Но такое правило будет действовать только при условии, что это жилье единственное. Соответствующий законопроект разрабатывает Минфин.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2021 году выставленные на продажу банками проблемные квартиры с прописанными и проживающими в них жильцами могут составить 10% от общего объема предложения жилья на вторичном рынке Москвы. Такой прогноз сделали аналитики Century 21. На данный момент подобные предложения формируют 2% реализуемого вторичного жилья. Их возможный рост эксперты связывают с ипотечным бумом из-за снижения реальных доходов населения.

НедвижимостьОбщество
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