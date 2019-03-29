«Татнефть» консолидировала 31 млрд рублей кредитов «Нэфиса» и может получить в нем долю

Группа «Татнефть» консолидировала 30,9 млрд рублей долгов группы «Нэфис».

В отчете нефтяной компании по МСФО говорится, что при соблюдении определенных условий, включая получение необходимого согласования от антимонопольного органа и предоставление расширенного пакета обеспечения в отношении займов, «Татнефть» сможет реструктурировать задолженность, предоставляя «Нэфису» отсрочку по выплате основного долга, «снижая проценты по займам и получая долю в его акционерном капитале путем зачета той части требований по долгу, которая превышает стоимость займов в учете группы до их общей номинальной стоимости».

На данный момент условия еще не были соблюдены.

«Группа ( «Татнефть») планирует использовать опыт и возможности «Нэфис» для расширения бизнеса в области производства биотоплива с целью улучшения конкурентоспособности своих нефтепродуктов на рынках с существующими и потенциальными требованиями по использованию топлива из возобновляемых источников, включая (рынок — ИФ) ЕС», — отмечается в отчете.



Также возможна «конвертация в акционерный капитал (49%) той части долга, которая превышает стоимость приобретения займов до их общей номинальной стоимости (зависит от окончательного соглашения)». Таким образом, в акции предполагается конвертировать дисконт между ценой покупки долга и его номиналом.



«Рентабельность инвестиций должна соответствовать уровню для проектов компании в основной деятельности по добыче и переработке. Помимо приобретения займов, в настоящий момент никаких дополнительных инвестиций в «Нэфис» не планируется», — отмечается в презентации.

Ранее сразу несколько источников «Реального времени» сообщили, что группа «Нэфис» была продана. Подробнее об этом и о том, как закрытие газеты «Вечерняя Казань» совпала с продажей ГК «Нэфис Косметикс», — в материале «Реального времени».

Среди вероятных покупателей активов «Нэфиса» эксперты называют компанию «Татнефть».

