Покупателем активов «Нэфиса» может стать «Татнефть»

Среди вероятных покупателей активов «Нэфиса» эксперты называют компанию «Татнефть». Об этом «Реальному времени» сообщил источник.



«Поскольку «Татнефть» не имеет права на подобные сделки, то в качестве посредника, вероятно, будет использован некий фонд. Правда, сделка требует согласия акционеров», — пояснил собеседник.

Эксперты рынка также предполагают, что направление бытовой химии потенциально может быть интересно «Арнесту», «Фаберлику», «Невской косметике», при этом агронаправление группы могло быть интересно «Русагро».

Сразу несколько источников «Реального времени» сообщили, что группа «Нэфис» была продана. Подробнее об этом и как закрытие газеты «Вечерняя Казань» совпала с продажей ГК «Нэфис Косметикс» — в материале «Реального времени».