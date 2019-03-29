Банк России отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»

Банк России отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у страховой компании «Ангара».

В материалах регулятора указано, что у компании отозваны лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, добровольного личного страхования, а также страхования по ОСАГО.

Отзыв лицензий произошел из-за нарушения законодательства в части страхования и порядка инвестирования страховых резервов и собственных средств.

Страховая компания «Ангара» ведет деятельность с 1992 года на территории Иркутской области и республики Бурятия.

Напомним, что ранее Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь» лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.