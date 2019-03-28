В ЦИК заявили, что рассмотрят передачу Грудинину депутатского мандата, если от него откажутся 139 человек

Центризбирком РФ вновь может рассмотреть вопрос о передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину в случае, если 139 человек, идущих перед ним в списке кандидатов от КПРФ, откажутся от этих полномочий.

По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, бывший кандидат в президенты РФ все равно не сможет получить депутатский мандат, так как у него на момент регистрации федерального списка кандидатов от КПРФ на выборах в Госдуму были счета в иностранных банках, пишет «РИА Новости».

Он отметил, что ЦИК может передавать мандат хоть каждое заседание.

«А учитывая, что ЦИК России заседает, как правило, раз в неделю, то за оставшиеся два года работы нынешнего состава Центризбиркома не все 139 кандидатур можно успеть рассмотреть. Но посмотрим, сколько еще принципиальных коммунистов в списке КПРФ откажутся от мандата, чтобы кандидатура Грудинина хотя бы была рассмотрена на заседании ЦИК», — добавил Шевченко.

Кандидат в президенты от КПРФ на выборах 2018 года Павел Грудинин не смог попасть в Госдуму. ЦИК отказался передавать ему депутатский мандат Нобелевского лауреата, члена Российской академии наук Жореса Алферова из-за того, что у Грудинина были иностранные счета. Комиссия решила передать вакантный мандат депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву, но тот подал заявление в Центризбирком России об отказе и заявил, что поддерживает Центральный комитет КПРФ в том, что мандат должен перейти к Грудинину.