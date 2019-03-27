ЦИК передал думский мандат Алферова Петру Медведеву из Красноярского края

Центральная избирательная комиссия передала вакантный мандат депутата Госдумы от КПРФ депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву. Об этом пишет ТАСС.

Для того чтобы начать считаться депутатом Госдумы, Медведеву надо сложить полномочия депутата регионального Заксобрания, а затем пройти этап регистрации в ЦИК РФ.

Напомним, Павел Грудинин, выступавший в 2018 году кандидатом в президенты от КПРФ, не смог попасть в Госдуму. ЦИК отказался передавать ему депутатский мандат Нобелевского лауреата, члена Российской академии наук Жореса Алферова. После этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Центризбирком в его нынешнем составе должен быть «распущен и выгнан».