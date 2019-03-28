Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы РФ

Лидер красноярского отделения КПРФ Петр Медведев подал заявление в Центризбирком России об отказе от вакантного мандата депутата Госдумы.

Медведев заявил, что поддерживает Центральный комитет КПРФ в том, что мандат должен перейти к Павлу Грудинину.

«Коммунисты на 100% поддерживают его кандидатуру, но в связи с тем, что ЦИК, на мой взгляд, предвзято отнеслась по отношению к кандидатуре Грудинина, я категорически отказываюсь от мандата депутата Госдумы, выражаю протест», — цитирует Медведева ТАСС.

По словам лидера красноярского отделения КПРФ, руководство партии не оказывало на него давления по поводу отказа от мандата.

Кандидат в президенты от КПРФ на выборах 2018 года Павел Грудинин не смог попасть в Госдуму. ЦИК отказался передавать ему депутатский мандат Нобелевского лауреата, члена Российской академии наук Жореса Алферова. Комиссия решила передать вакантный мандат депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву.