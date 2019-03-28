Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы РФ
Лидер красноярского отделения КПРФ Петр Медведев подал заявление в Центризбирком России об отказе от вакантного мандата депутата Госдумы.
Медведев заявил, что поддерживает Центральный комитет КПРФ в том, что мандат должен перейти к Павлу Грудинину.
«Коммунисты на 100% поддерживают его кандидатуру, но в связи с тем, что ЦИК, на мой взгляд, предвзято отнеслась по отношению к кандидатуре Грудинина, я категорически отказываюсь от мандата депутата Госдумы, выражаю протест», — цитирует Медведева ТАСС.
По словам лидера красноярского отделения КПРФ, руководство партии не оказывало на него давления по поводу отказа от мандата.
Кандидат в президенты от КПРФ на выборах 2018 года Павел Грудинин не смог попасть в Госдуму. ЦИК отказался передавать ему депутатский мандат Нобелевского лауреата, члена Российской академии наук Жореса Алферова. Комиссия решила передать вакантный мандат депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым