Американский суд вынесет приговор Марии Бутиной 26 апреля

Суд США вынесет приговор арестованной в Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.

Приговор будет вынесен в 12:00 (19:00 мск), пишет ТАСС со ссылкой на судью Таню Чаткэн.

Марина Бутина была задержана 15 июля 2918 года в Вашингтоне. Власти США обвинили ее в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. Максимальное наказание по статье о сговоре предполагает до 5 лет лишения свободы.

На последнем слушании россиянка признала вину в том, что действовала на территории США как иностранный агент, чтобы получить доступ к группам консервативных политиков и создать канал связи между Кремлем и президентом Дональдом Трампом.

Ранее администрация тюрьмы в США отказалась перевести Бутину из изолятора.

