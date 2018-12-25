Администрация тюрьмы в США отказалась перевести Бутину из изолятора

Россиянку Марию Бутину отказались переводить на общий режим содержания, продлив срок ее содержания в изоляторе до 26 декабря.

«Нам недавно удалось поговорить с Машей по телефону. До сих пор ее держат в изоляторе, хотя должны были перевести оттуда еще 19 декабря. Пока режим сегрегации продлили на семь дней — до 26 декабря, однако никто не знает, что будет дальше. Наказание может длиться вплоть до следующего слушания, которое должно состояться 12 февраля», — заявил отец россиянки Валерий Бутин.

По его словам, помещение Бутиной в камеру абсурдно, так как она не представляет угрозы для других заключенных, пишут «Известия».

«У нее были абсолютно нормальные отношения с остальными женщинами в тюрьме. Она не создавала никаких проблем. Поэтому оказание давления — это единственное для меня объяснение действий американской стороны», — добавил он.

Напомним, Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне и обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. Максимальное наказание по статье о сговоре предполагает до 5 лет лишения свободы.



На последнем слушании россиянка признала вину в том, что действовала на территории США как иностранный агент, чтобы получить доступ к группам консервативных политиков и создать канал связи между Кремлем и президентом Дональдом Трампом.