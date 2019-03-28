Компании Удмуртии и Новгородской области будут экспортировать товары в рамках совместного проекта с eBay

Около 50 компаний из Новгородской области и Удмуртии станут экспортировать товары в другие страны в рамках совместного проекта с eBay «Регионы экспорта», сообщает ТАСС.

В подписании соглашения приняли участие глава Новгородской области Андрей Никитин, глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. Проект предполагает разработку пилотной схемы, по которой розничные экспортеры смогут возвращать НДС.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало интервью с президентом Национальной ассоциации дистанционной торговли Александром Ивановым. «Период огромных инвестиций в создание индустрии электронной торговли позади, но обороты по продажам в интернете еще даже и не приблизились к своим максимумам. Впереди массовый выход бизнеса в дистанционную торговлю, ведь основные проблемы, которые сдерживали рост, позади», — отмечал он.