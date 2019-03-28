Больницы Оренбургской области получат более 200 новых медицинских аппаратов

Фото: Максим Платонов

В Оренбургской области в 2019 году больницы и поликлиники региона оснастят новым медицинским оборудованием, ожидается приобретение более 200 единиц техники, сообщает РИА «Оренбуржье».

Например, в этом году ожидается приобретение передвижного маммографа, закупят два передвижных флюроографа. Укрепят материально-техническую базу медучреждений онкологического профиля.

Напомним, ранее сообщалось, что следственный комитет по Оренбургской области начал проверку возможной подмены ребенка в роддоме 54 года назад. На НТВ вышла программа, в которой показан сюжет о семье, проживающей в селе Грачевка Оренбургской области. Из нее следует, что дочь, воспитывавшаяся в многодетной семье, предполагает, что она не является их ребенком, так как более 50 лет назад при рождении ее подменили в роддоме.

«Проведенная организаторами программы экспертиза подтвердила, что женщина, которая, согласно документам, записана дочерью указанной супружеской пары, в действительности не является их биологическим ребенком», — говорится в сообщении Следкома.