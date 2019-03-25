В Оренбургской области проверят возможную подмену ребенка в роддоме более полувека назад

Следственный комитет по Оренбургской области начал проверку возможной подмены ребенка в роддоме 54 года назад.

Сегодня на НТВ вышла программа, в которой показан сюжет о семье, проживающей в селе Грачевка Оренбургской области. Из нее следует, что дочь, воспитывавшаяся в многодетной семье, предполагает, что она не является их ребенком, так как более 50 лет назад при рождении ее подменили в роддоме.

«Проведенная организаторами программы экспертиза подтвердила, что женщина, которая, согласно документам, записана дочерью указанной супружеской пары, в действительности не является их биологическим ребенком», — говорится в сообщении Следкома.

В рамках проверки будет исследована медицинская и иная документация, опрошен персонал медучреждения, а также установлены виновные в подмене ребенка.