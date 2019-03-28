В Совфеде считают нецелесообразным создание военной базы РФ в Венесуэле

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал, что размещение военной базы РФ в Венесуэле нецелесообразно, сообщает «Интерфакс».

Он считает, что ситуацию необходимо урегулировать политическими методами. При этом Джабаров заявил, что сравнение ситуаций в Венесуэле и Сирии — некорректное. Он подчеркнул, что масштабы военного присутствия в Венесуэле следует определять военно-политическому руководству России.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала глобальным лицемерием предложение Запада о гуманитарной помощи Венесуэле. Об этом она заявила в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. По ее словам, западные страны решили помочь Венесуэле на фоне блокировки ее счетов в международных банках.