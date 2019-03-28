Захарова: предложение Запада о гуманитарной помощи Венесуэле — это глобальное лицемерие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала глобальным лицемерием предложение Запада о гуманитарной помощи Венесуэле. Об этом она заявила в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По ее словам, западные страны решили помочь Венесуэле на фоне блокировки ее счетов в международных банках.

«Лондон, мировые банковские структуры под нажимом Вашингтона заморозили, украли 30 миллиардов долларов, а теперь предлагают свою гуманитарную помощь, медикаменты, продовольствие на деньги, принадлежащие этому государству. И вот это глобальное лицемерие — фантастика», — цитирует «РИА Новости» Захарова.

Она добавила, что Запад также активно оправдывает свои планы по смене власти в Венесуэле тем, что жители якобы живут в «ужасающих условиях» и наблюдается сильный поток миграции из страны.

Напомним, ранее Мария Захарова заявила, что Россия не «спустит на тормозах» историю со Скрипалями.