Силуанов и Матвиенко прокомментировали задержание Абызова

Первый вице-премьер правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировали задержание бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

По словам Силуанова, он относится к задержанию Абызова негативно. Он добавил, что суд разберется в том, виновен ли экс-министр.

Матвиенко же, комментируя задержание Абызова, заявила, что «неприкасаемых нет», пишет «Интерфакс».

«Господину Абызову предъявлены очень серьезные обвинения… В стране идет реальная борьба с коррупционерами, какие бы должности они ни занимали», — сказала она.

Накануне стало известно о задержании Михаила Абызова. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Следствие ходатайствует об избрании Абызову меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание суда пройдет сегодня.