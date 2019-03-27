Следствие ходатайствует об избрании Абызову меры пресечения в виде заключения под стражу

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании Михаилу Абызову меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СК РФ.

Абызов свою вину не признал.

Напомним, сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения для экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, которого обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Вчера стало известно о задержании Михаила Абызова.

По версии следствия, Абызов при соучастии Николая Степанова, Максима Русакова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Следственный комитет предъявил Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве. Сам экс-министр Открытого правительства своей вины не признает. Как рассказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, Абызов приехал в Россию на день рождения бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.