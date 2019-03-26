КПРФ и ЛДПР намерены выступить против законопроекта о «суверенном Рунете»

Думские фракции КПРФ и ЛДПР не поддерживают законопроект об изоляции российского интернета.

«Фракция КПРФ в Госдуме против этого законопроекта», — цитирует «Коммерсантъ» слова депутата коммунистической партии Алексея Куринного.

Представитель ЛДПР Антон Морозов ответил схожим образом: «Фракция ЛДПР не поддержала данный законопроект, однако он был принят парламентским большинством. В следующих чтениях данного законопроекта мы также будем отстаивать ваши интересы».

Петицию «Против изоляции российского интернета» на Change.org подписали уже почти 115 тысяч человек.

Проект «Роскомсвобода» 1 марта выступил с призывом к гражданам России «устроить массовый протест против экстренного принятия без широкого общественного обсуждения законопроекта» о «суверенном рунете».

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял в благих намерениях законодателей. Он подчеркнул, что ни авторы законопроекта, ни администрация президента, ни правительство не выступают за ограничение свободы Всемирной сети.

Ранее сообщалось о подорожании исполнения законопроекта о суверенном Рунете на 10 млрд рублей.