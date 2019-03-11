В Кремле заявили, что власти не собираются ограничивать свободу Рунета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что участники митингов за свободу интернета не понимают сути законодательной инициативы о «суверенном Рунете», сообщает «Коммерсант».

Дмитрий Песков подчеркнул, что ни авторы законопроекта, ни администрация президента, ни правительство не выступают за ограничение свободы Всемирной сети.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал решение Госдумы принять в первом чтении законопроект о «суверенном Рунете». Он убежден, что IT-индустрия развивается как глобальная область экономики. «В первом чтении принят закон о суверенном Рунете. К сожалению, слишком спешно и без открытого диалога с IT и промышленным сообществом», — написал чиновник в Twitter.