СМИ сообщили о подорожании исполнения законопроекта о суверенном Рунете на 10 млрд рублей

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено на 10 млрд рублей больше, чем планировалось изначально.

Средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика». Так, около 4,5 млрд пойдет на сбор информации об интернет-адресах, а также ряд других задач, около 5,5 млрд рублей планируется потратить на разработку программно-аппаратных средств.

Таким образом, общая сумма расходов на реформу составит 30 млрд рублей, при этом сумма в будущем может быть увеличена, пишет РБК.

Один за авторов инициативы сенатор Андрей Клишас заявлял, что на защиту Рунета от внешних угроз дополнительно предусмотрено более 20 млрд рублей

Представитель АНО «Цифровая экономика» отказался от комментариев.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об автономной работе Рунета. Авторы утверждают, что инициатива позволит обезопасить российский сегмент интернета.

