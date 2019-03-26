Новости общества

19:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане стартует санитарно-экологический двухмесячник

17:14, 26.03.2019
В Татарстане стартует санитарно-экологический двухмесячник
Фото: скриншот

В Татарстане стартует санитарно-экологический двухмесячник, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Он продлится до 31 мая.

На уборку призывают выйти все организации и граждан. За это обещают премировать все муниципалитеты — они получат детские игровые площадки.

В МЧС РТ на брифинге отметили, что в этом году ожидают паводок по напряженному сценарию. В республике уже создана 15-тысячная группировка спасателей. Ожидается, что паводок начнется в начале апреля. Так, вода может подняться на 0,5 метра по сравнению с обычным уровнем. Под угрозой находятся реки Казанка и Нокса, а также река в Салмачах и местный мост.

Напомним, власти Казани предупредили о возможном подтоплении жилых массивов возле малых рек.

До этого кабмин Татарстана опубликовал перечень населенных пунктов республики, попадающих в зоны возможного подтопления в паводковый период. Всего в него вошли 209 населенных пунктов республики.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров