В Татарстане стартует санитарно-экологический двухмесячник

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В Татарстане стартует санитарно-экологический двухмесячник, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Он продлится до 31 мая.

На уборку призывают выйти все организации и граждан. За это обещают премировать все муниципалитеты — они получат детские игровые площадки.

В МЧС РТ на брифинге отметили, что в этом году ожидают паводок по напряженному сценарию. В республике уже создана 15-тысячная группировка спасателей. Ожидается, что паводок начнется в начале апреля. Так, вода может подняться на 0,5 метра по сравнению с обычным уровнем. Под угрозой находятся реки Казанка и Нокса, а также река в Салмачах и местный мост.

Напомним, власти Казани предупредили о возможном подтоплении жилых массивов возле малых рек.

До этого кабмин Татарстана опубликовал перечень населенных пунктов республики, попадающих в зоны возможного подтопления в паводковый период. Всего в него вошли 209 населенных пунктов республики.