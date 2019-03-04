Исполком Казани предупредил о возможном подтоплении жилых массивов возле малых рек

Начальник Управления гражданской защиты исполкома города Казани Фердинанд Тимурханов рассказал, что при резком и устойчивом потеплении возможно подтопление низинных территорий возле малых рек.

По его словам, подтопленными могут оказаться жилые массивы, через которые протекают реки Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река.

Отмечается, что в этом году высота снежного покрова в среднем по Казани составляет 68 см, что на 23% больше среднегодовых значений, передает пресс-служба мэрии Казани.



Ранее Кабмин Татарстана опубликовал перечень населенных пунктов республики, попадающих в зоны возможного подтопления в паводковый период. Всего в него вошли 209 населенных пунктов республики.