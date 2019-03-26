Экс-госсекретарь США Киссинджер выразил надежду на улучшение отношений между Россией и США

Бывший помощник президента США по национальной безопасности и госсекретарь Генри Киссинджер считает, что сейчас между Россией и США нет последовательного диалога, сообщает ТАСС.

В то же время надежда на улучшение отношений сохраняется. При этом экс-госсекретарь подчеркнул, что не считает нынешний период холодной войной.

Напомним, ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о помощи странам Центральной и Восточной Европы в диверсификации источников поставок энергоресурсов для борьбы с влиянием России. В документе отмечается, что США должны помочь европейским странам снизить зависимость от энергоресурсов таких государств, как Россия, которые «используют зависимость в сфере энергетики для навязывания политического влияния».