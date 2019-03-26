Конгресс США одобрил законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о помощи странам Центральной и Восточной Европы в диверсификации источников поставок энергоресурсов для борьбы с влиянием России.

В документе отмечается, что США должны помочь европейским странам снизить зависимость от энергоресурсов таких государств, как Россия, которые «используют зависимость в сфере энергетики для навязывания политического влияния».

Законопроект поддержал 391 конгрессмен, против выступили 24. Если документ одобрит сенат, то он будет направлен президенту США, передает ТАСС.

Ранее палата представителей Конгресса США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.