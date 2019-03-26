Врио главы Оренбургской области поручил усилить контроль за закупками и аукционами

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер поручил правительству региона усилить контроль за проведением закупок и аукционов в рамках реализации национальных проектов. Срок исполнения поручения составит неделю.

«Главное, на чем сейчас нужно сосредоточиться — национальные проекты, это — наша цель. И добиться этого можно только, если разобраться с проблемами на самом старте», — написал Паслер в Instagram.

Он отметил, что особое внимание будет уделено вопросам господдержки агропромышленного комплекса, работе с бизнесом, жилищно-коммунальному хозяйству и т. д.

Стоит отметить, что Instagram Паслера — единственный официальный аккаунт политика в социальных сетях.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию, который попросил об этом.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал Денис Паслер. Он ранее занимал пост председателя правления гендиректора подконтрольной Виктору Вексельбергу компании «Т Плюс».