Фабрику братьев Крестовниковых в Казани восстановят к 2023 году

ООО «Подарки», которое является собственником здания фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» в Казани, собирается восстановить объект к 2023 году.

«Концепцию приспособления здания под современное использование планируем утвердить летом 2019-го. Она будет разработана с учетом требований к сохранению его исторического внешнего облика, реставрации и восстановления утраченных элементов декора фасада. Хотелось бы создать на этой территории уникальное, максимально привлекательное как для жителей города, так и для туристов место», — сообщила представитель владеющего зданием ООО «Подарки» Анисия Сивелькина, ее слова приводит «Татар-информ».

Напомним, ООО «Подарки» выкупило фабрику братьев Крестовниковых в октябре прошлого года за 2 млн рублей. Ранее в апреле 2017 года на объекте произошел пожар.