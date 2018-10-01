В Казани реконструируют фабрику братьев Крестовниковых

В Казани проведут ремонтные работы на фабрике братьев Крестовниковых. Реконструкция продлится 5 лет. Фабрику выкупил частный инвестор и обязался восстановить ее.

— Это удачный пример государственно-частного партнерства — был проведен аукцион, начальная цена лота составила 1 рубль, победило ООО «Подарки», которое выкупило здание за 2 млн рублей и должно восстановить [фабрику] в течении 5 лет, — сказал префект территории «Старый город» Марат Усманов.



В здании фабрично-торгового товарищества сейчас ведутся противоаварийные работы, определена проектная организация для разработки проектно-сметной документации. Об этом Усманов рассказал сегодня на «деловом понедельнике».

Напомним, также в Казани производится реконструкция Чеховского рынка. Открытую часть рынка уже снесли, но здание стоит, несколько точек там по-прежнему торгуют.