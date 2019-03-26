Глава Центробанка назвала слабое место российской экономики

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что отсутствие длинных денег является слабым местом российской экономики.

«Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов. Эта зависимость небезобидна», — цитирует главу регулятора Banki.ru.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. При этом регулятор снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0—5,5 до 4,7—5,2%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность выхода на нейтральную ключевую ставку, но в следующем году. Она добавила, что при снижении инфляции до 4% могут опуститься и ставки по ипотеке (до 8%).