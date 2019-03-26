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Глава Центробанка назвала слабое место российской экономики

14:39, 26.03.2019
Глава Центробанка назвала слабое место российской экономики
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что отсутствие длинных денег является слабым местом российской экономики.

«Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов. Эта зависимость небезобидна», — цитирует главу регулятора Banki.ru.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. При этом регулятор снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0—5,5 до 4,7—5,2%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность выхода на нейтральную ключевую ставку, но в следующем году. Она добавила, что при снижении инфляции до 4% могут опуститься и ставки по ипотеке (до 8%).

Экономика
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