Арбитражный суд Москвы признал «ФИНАРС Банк» банкротом

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Арбитражный суд Москвы признал АО «ФИНАРС Банк» банкротом. Об этом сообщается на официальном портале АСВ.

Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.

Напомним, ранее Банк России опубликовал сообщения об отзыве лицензий у двух кредитных организаций — АО «ФИНАРС Банк» и банка «Образование». Оба банка зарегистрированы в Москве.

Так, у «ФИНАРС Банка» лицензия была отозвана из-за «высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций на протяжении длительного времени и роста их объема в условиях систематического несоблюдения введенных надзорным органом ограничений», что свидетельствовало об отсутствии намерений руководства и собственников банка принимать меры для нормализации его деятельности.

