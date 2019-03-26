Оптовые цены на муку в России за год выросли более чем на 50 процентов

За год оптовые цены на муку в России выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».



По состоянию на 15 марта 2019 года 1 тонна пшеничной муки высшего сорта стоила в среднем 20,3 тыс. рублей. Годом ранее цена за тонну такой муки составляла 13,3 тыс. рублей, передает РБК.

Партнер практики агропромышленного «НЭО Центра» Инна Гольфанд отметила, что рост цен на муку связан с повышением стоимости зерна и топлива, а также инфляцией и повышением НДС.



В Минсельхозе РФ заявили, что в себестоимости хлеба мука составляет 20%, поэтому рост цен на муку не оказывает существенного влияния на цены на хлеб.



Ранее в Российской гильдии пекарей и кондитеров сообщили, что в 2019 году ожидается повышение стоимости хлеба на 5—6%.