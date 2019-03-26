В Конгрессе США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.

В документе говорится о том, что Россия поддерживает власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. В течение 120 дней с момента принятия законопроекта госсекретарь должен будет отчитаться перед Конгрессом о сотрудничестве Москвы и Каракаса.



Кроме того, в течение месяца с начала действия законопроекта, госсекретарь должен будет представить «стратегию по борьбе с российско-венесуэльским сотрудничеством».

Лицам, которые, по мнению госсекретаря США, от имени России оказывают поддержку силам безопасности Венесуэлы, предлагается запретить въезд в США и отозвать их визы, передает «РИА Новости».



Для вступления законопроекта в силу его должен одобрить сенат и подписать президент США Дональд Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что в Венесуэлу прибыли военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тоннами груза.