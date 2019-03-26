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В Конгрессе США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

07:38, 26.03.2019 1
В Конгрессе США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Фото: pixabay.com

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.

В документе говорится о том, что Россия поддерживает власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. В течение 120 дней с момента принятия законопроекта госсекретарь должен будет отчитаться перед Конгрессом о сотрудничестве Москвы и Каракаса.

Кроме того, в течение месяца с начала действия законопроекта, госсекретарь должен будет представить «стратегию по борьбе с российско-венесуэльским сотрудничеством».

Лицам, которые, по мнению госсекретаря США, от имени России оказывают поддержку силам безопасности Венесуэлы, предлагается запретить въезд в США и отозвать их визы, передает «РИА Новости».

Для вступления законопроекта в силу его должен одобрить сенат и подписать президент США Дональд Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что в Венесуэлу прибыли военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тоннами груза.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Ura Orlov 10:01
    Русам надо принять закон против дурного влияния США на Европу.
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