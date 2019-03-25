Безработица в России за неделю выросла на 0,4%

За неделю с 13 по 20 марта официальное число безработных в России составило 814,56 тыс. человек, увеличившись на 0,4%.

В Минтруде РФ увеличение численности безработных связали с сезоном и повышением с нового года пособия по безработице.

Безработица снизилась в 29 регионах. Увеличение безработицы зарегистрировали в 47 регионах.

На 1 марта 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения.

Ранее в Федеральной службе государственной статистики рассказали, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.