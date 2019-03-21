Новости общества

07:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Росстате рассказали, какие регионы самые трудолюбивые

07:40, 21.03.2019
В Росстате рассказали, какие регионы самые трудолюбивые
Фото: dorogi.tatarstan.ru

В Федеральной службе государственной статистики рассказали, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели, сообщает Russian.rt.

По данным за третий квартал 2018 года, средняя фактическая продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа. Дольше всего работают в Севастополе — 39 часов в неделю. За ним следуют Калмыкия, Воронежская и Еврейская автономная области с 38,8 часа в неделю. Наименьшая продолжительность рабочей недели в республике Алтай — 32,9 часа в неделю.

Напомним, ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, что рост числа официально зарегистрированных безработных граждан с начала 2019 года связан с увеличением с 1 января пособия по безработице.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров