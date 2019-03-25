Экс-глава «Росгеологии» допустил влияние ситуации с Горрингом на его отставку

Экс-гендиректор «Росгеологии» Роман Панов допустил влияние ситуации с его заместителем Русланом Горрингом на его отставку.

По его словам, на момент приема Горринга на работу в «Росгеологию» данных «о неурегулированных взаимоотношениях с правоохранительными органами не было».



Панов отметил, что пока не определился со следующим местом работы.



Ранее гендиректор АО «Росгеология» Роман Панов был отправлен в отставку после проверки. Временно исполнять обязанности гендиректора «Росгеологии» будет первый замглавы — руководитель производственного блока Сергей Сучков. Уход Панова с поста произошел на фоне скандала с экс-замглавы «Росгеологии» Русланом Горрингом.