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Экс-глава «Росгеологии» допустил влияние ситуации с Горрингом на его отставку

17:38, 25.03.2019
Экс-глава «Росгеологии» допустил влияние ситуации с Горрингом на его отставку
Фото: скриншот видео youtube.com

Экс-гендиректор «Росгеологии» Роман Панов допустил влияние ситуации с его заместителем Русланом Горрингом на его отставку.

По его словам, на момент приема Горринга на работу в «Росгеологию» данных «о неурегулированных взаимоотношениях с правоохранительными органами не было».

Панов отметил, что пока не определился со следующим местом работы.

Ранее гендиректор АО «Росгеология» Роман Панов был отправлен в отставку после проверки. Временно исполнять обязанности гендиректора «Росгеологии» будет первый замглавы — руководитель производственного блока Сергей Сучков. Уход Панова с поста произошел на фоне скандала с экс-замглавы «Росгеологии» Русланом Горрингом.

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