Экс-глава «Росгеологии» допустил влияние ситуации с Горрингом на его отставку
Экс-гендиректор «Росгеологии» Роман Панов допустил влияние ситуации с его заместителем Русланом Горрингом на его отставку.
По его словам, на момент приема Горринга на работу в «Росгеологию» данных «о неурегулированных взаимоотношениях с правоохранительными органами не было».
Панов отметил, что пока не определился со следующим местом работы.
Ранее гендиректор АО «Росгеология» Роман Панов был отправлен в отставку после проверки. Временно исполнять обязанности гендиректора «Росгеологии» будет первый замглавы — руководитель производственного блока Сергей Сучков. Уход Панова с поста произошел на фоне скандала с экс-замглавы «Росгеологии» Русланом Горрингом.ОбществоВласть
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