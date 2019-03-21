Главу «Росгеологии» отправили в отставку

Гендиректор АО «Росгеология» Роман Панов отправлен в отставку. Об этом сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

По ее словам, директива поступила от правительства, после чего Росимущество выпустило соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

Временно исполнять обязанности гендиректора Росгелогии будет первый замглавы — руководитель производственного блока Сергей Сучков.



Роман Сергеевич Панов родился 12 октября 1978 года в Москве. До прихода в Росгелогию Панов в 2007—2009 годах занимал должность начальника управления по координации инвестиционных проектов ООО «Газпром инвест Восток».

После этого он до 2013 года работал директором департамента зарубежных производственных активов ОАО «ГМК «Норильский никель». С 10 июня 2013 года Панов был назначен на должность главы «Росгеологии».

Ранее своего поста в «Росгеологии» из-за скандального видео лишился первый заместитель директора Руслан Горринг. Позднее его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Домодедовский городской суд Московской области арестовал Руслана Горринга до 7 мая.