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Происшествия

Суд арестовал экс-замглавы Росгеологии Руслана Горринга

17:01, 09.03.2019
Суд арестовал экс-замглавы Росгеологии Руслана Горринга
Фото: Максим Платонов

Домодедовский городской суд Московской области арестовал бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга до 7 мая. Об этом пишет ТАСС.

Ранее следствие предъявило Горрингу обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сам Горринг отвергает обвинения…

СМИ сообщили, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала чиновника по подозрению в причастности к делу о незаконном выделении земли в Подмосковье.

Происшествия
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