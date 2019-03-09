Суд арестовал экс-замглавы Росгеологии Руслана Горринга

Фото: Максим Платонов

Домодедовский городской суд Московской области арестовал бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга до 7 мая. Об этом пишет ТАСС.

Ранее следствие предъявило Горрингу обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сам Горринг отвергает обвинения…

СМИ сообщили, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала чиновника по подозрению в причастности к делу о незаконном выделении земли в Подмосковье.