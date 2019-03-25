Эксперт рассказал, когда улучшится погода в Приволжском федеральном округе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что непогода в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) продлится до завтрашнего дня.

По его словам, циклон, который вызвал снегопады и низкую температуру, завтра «уйдет на восток, в Западную Сибирь», поэтому в Поволжье ненадолго вновь вернется солнечная погода.

Больше всего последствия циклона наблюдаются в Ульяновской области, где за ночь и утро выпало две трети месячной нормы осадков, пишет ТАСС.

Напомним, что сегодня в Казани произошло несколько аварий в разных частях города. Утром в столице Татарстана были зафиксированы девятибалльные пробки. Кроме того, из-за сильного ветра и снега в аэропорту Казани задержаны прибытие и вылет нескольких рейсов.