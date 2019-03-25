В Казани сегодня утром зафиксированы пробки в 9 баллов

Сегодня утром пробки на дорогах Казани достигли 9 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Наибольшие сложности наблюдаются при движении по улицам Гвардейской, Николая Ершова, Аделя Кутуя, Вишневского, Фатыха Амирхана, Сибгата Хакима, Декабристов, проспекту Победы. Здесь скорость движения составляет от 3 до 10 км/час.

Самая крупная пробка зафиксирована на проспекте Фатыха Амирхана, мосту Миллениум, от улицы Воровского до улицы Вишневского. Длина пробки составляет 4,8 км.

На ситуацию на дорогах повлияли ДТП, а также осадки в виде мокрого снега и дождя.



Напомним, что на прошлой неделе одна из самых длинных пробок наблюдалась утром 20 марта на проспекте Победы. Ее длина составила 2,7 км.