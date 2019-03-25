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Медведев встретился с губернатором Самарской области

15:57, 25.03.2019
Медведев встретился с губернатором Самарской области
Фото: government.ru

25 марта состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, сообщается на официальном портале правительства РФ.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона.

Напомним, ранее администрация губернатора Самарской области направила сотрудникам правительства рекомендации по общению в соцсетях. «Время от времени, конечно, мы такие мастер-классы проводим для того, чтобы коллеги всегда понимали, что это особый мир, мир виртуальный, который требует особых навыков общения», — сказал губернатор региона Дмитрий Азаров, его цитирует ТАСС.

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