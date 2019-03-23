Самарским чиновникам дали рекомендации по общению в соцсетях

Администрация губернатора Самарской области направила сотрудникам правительства рекомендации по общению в соцсетях.

«Время от времени, конечно, мы такие мастер-классы проводим для того, чтобы коллеги всегда понимали, что это особый мир, мир виртуальный, который требует особых навыков общения», — сказал губернатор региона Дмитрий Азаров, его цитирует ТАСС.

Напомним, что ранее министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова в Twitter рекомендовала матерям-одиночкам заводить огороды, чтобы обеспечивать едой своих детей. Министр уже извинилась перед жителями региона за свои слова.