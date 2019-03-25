Казанский суд оставил в СИЗО экс-гендиректора АО «Заинский сахар»

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До 27 мая в СИЗО оставил сегодня бывшего гендиректора ОАО «Заинский сахар» Ново-Савиновский суд Казани. Адвокатам Шамиля Мингазова не удалось добиться его освобождения под домашний арест, передает из суда журналист «Реального времени».

На заседании суда со стороны следствия вновь прозвучали оперативные данные о недвижимости Мингазова в Испании. Но выяснилось — за 2 месяца ответ на запрос из этой страны еще не получен.

Напомним, под арестом Мингазов находится с конца января. На данный момент обвиняется по двум эпизодам преступлений — первый квалифицирован как растрата продукции предприятия на 112,3 млн рублей и коммерческий подкуп, второй — по растрате в крупном размере и злоупотреблению полномочиями. Вину Мингазов не признает.

На заседании суда арестованный заявил: «Не собираюсь никак мешать следствию. Наоборот, заинтересован, как можно быстрее узнать результаты дальнейших следственных действий».

Сегодня же райсуд продлил домашний арест бывшему заместителю Мингазова Сагидулле Халиуллину, который те же обвинения признает частично.

Подробности — в материале «Реального времени».