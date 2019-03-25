В деле о растрате в «Заинском сахаре» появился новый эпизод

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Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани продлил до 27 мая домашний арест заместителю гендиректора ОАО «Заинский сахар» Сагидулле Халиуллину. На тот же срок Следком просит продлить содержание в СИЗО бывшего гендиректора АО Шамиля Мингазова, передает из суда журналист «Реального времени».

Напомним, под арестом Мингазов находится с конца января. Ему и Халиуллину предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере и коммерческом подкупе. По версии сотрудников третьего отдела Следкома по РТ, в 2016 году на заводе создавали и перепродавали неучтенные излишки сахара на 112,3 млн рублей, а за прикрытие хищений путем фальсификации документов по реализации сахара зам Мингазова получил 50 тысяч рублей.

На заседании суда выяснилось, в деле появился новый эпизод растраты, по которому Халиуллину и Мингазову уже предъявлены обвинения.

Подробности — в материале «Реального времени».

