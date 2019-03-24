Петиция об отмене Brexit собрала более 5 млн подписей
Петиция на сайте парламента об отмене Brexit набрала более 5 млн подписей.
«Правительство неоднократно заявляет, что выход из ЕС — это «воля народа». Мы должны положить конец этому требованию, доказав силу государственной поддержки сейчас, чтобы остаться в ЕС. Народного голосования может не произойти — так что проголосуйте сейчас», — говорится в тексте петиции.
Ранее канцлер казначейства Великобритании Филипп Хэммонд допустил проведение второго референдума по Brexit.
Напомним, вчера в Лондоне прошел марш с требованием провести второй референдум по поводу выхода Великобритании из Европейского союза. Он собрал 1 млн человек.Общество
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