В Великобритании допустили проведение второго референдума по Brexit

Канцлер казначейства Великобритании Филипп Хэммонд допустил проведение второго референдума по Brexit.

В интервью Sky News он сказал, что мысль о втором референдуме «заслуживает рассмотрения», пишет «Интерфакс».

По мнению Хэммонда, «это предложение абсолютно ничему не противоречит».

Напомним, вчера в Лондоне прошел марш с требованием провести второй референдум по поводу выхода Великобритании из Европейского союза. Он собрал 1 млн человек.