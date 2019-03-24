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В Великобритании допустили проведение второго референдума по Brexit

15:37, 24.03.2019
В Великобритании допустили проведение второго референдума по Brexit
Фото: publicdomainpictures.net

Канцлер казначейства Великобритании Филипп Хэммонд допустил проведение второго референдума по Brexit.

В интервью Sky News он сказал, что мысль о втором референдуме «заслуживает рассмотрения», пишет «Интерфакс».

По мнению Хэммонда, «это предложение абсолютно ничему не противоречит».

Напомним, вчера в Лондоне прошел марш с требованием провести второй референдум по поводу выхода Великобритании из Европейского союза. Он собрал 1 млн человек.

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