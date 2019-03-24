В Великобритании допустили проведение второго референдума по Brexit
Канцлер казначейства Великобритании Филипп Хэммонд допустил проведение второго референдума по Brexit.
В интервью Sky News он сказал, что мысль о втором референдуме «заслуживает рассмотрения», пишет «Интерфакс».
По мнению Хэммонда, «это предложение абсолютно ничему не противоречит».
Напомним, вчера в Лондоне прошел марш с требованием провести второй референдум по поводу выхода Великобритании из Европейского союза. Он собрал 1 млн человек.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым