В Лондоне на марш в поддержку второго референдума о Brexit вышли около миллиона человек

В Лондоне прошел марш с требованием провести второй референдум по поводу выхода Великобритании из Европейского союза.

Как сообщает Sky News, в марше приняли участие мэр Лондона Садик Хан, первый министр Шотландии Никола Стерджен и бывший глава Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж. Всего же марш собрал 1 млн человек

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза до 30 июня. В итоге ЕС предоставил отсрочку до 22 мая, если «соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе». В противном случае отсрочка будет дана до 12 апреля.